SOIRÉE ANNIVERSAIRE – LES DIX ANS DU DOMINO’S BAR 1 rue du lotissement Lemberg, 1 décembre 2023, Lemberg.

Lemberg,Moselle

Pour son dixième anniversaire, le Domino’s bar organise une grande teuf à laquelle vous êtes tous conviés !

Karaoké, Playlists des années 90 à 2000, Jukebox, cocktails et bonbons. Tenue 90-2000 fortement recommandée (une bouteille offerte !). Tout public

Samedi 2023-12-09 21:00:00 fin : 2023-12-09 23:59:00. 0 EUR.

1 rue du lotissement

Lemberg 57620 Moselle Grand Est



For its tenth anniversary, Domino’s bar is organizing a big party to which you’re all invited!

Karaoke, 90s-2000s playlists, jukebox, cocktails and sweets. 90s to 2000s attire strongly recommended (a free bottle!)

Con motivo de su décimo aniversario, el bar Domino’s organiza una gran fiesta a la que estáis todos invitados

Karaoke, listas de reproducción de los años 90 a 2000, jukebox, cócteles y dulces. Se recomienda ir vestido de los 90 a los 2000 (¡una botella gratis!)

Zu ihrem zehnten Geburtstag veranstaltet die Domino’s Bar eine große Party, zu der Sie alle eingeladen sind!

Karaoke, Playlists der 90er bis 2000er Jahre, Jukebox, Cocktails und Süßigkeiten. Outfit 90-2000 sehr empfohlen (eine Flasche gratis!)

Mise à jour le 2023-11-28 par OT DU PAYS DE BITCHE