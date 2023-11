MARCHÉ DE NOËL LOCAL ET SOLIDAIRE 1 rue du lotissement Lemberg, 3 décembre 2023, Lemberg.

Lemberg,Moselle

Profitez de ce moment pour faire le plein de cadeaux de Noël artisanaux (céramique bijoux, bois, verre, sirops, confitures etc), de livres pour enfants et participez à l’opération caritative soupes étoilés pour Humanis (soupe à récupérer sur commande au préalable) et vente au profit de Bulles multicolores.

Ne manquez pas le concert acoustique de « Beaux Jours » à 11h30.

De la petite restauration et du vin chaud vous seront proposés.. Tout public

Dimanche 2023-12-03 10:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du lotissement

Lemberg 57620 Moselle Grand Est



Take advantage of this opportunity to stock up on handcrafted Christmas gifts (ceramics, jewelry, wood, glass, syrups, jams, etc.), children’s books and take part in the star soup charity operation for Humanis (soup to be collected on prior order) and sale to benefit Bulles multicolores.

Don’t miss the acoustic concert by « Beaux Jours » at 11:30 a.m.

Snacks and mulled wine will be available.

Aproveche la ocasión para comprar regalos de Navidad artesanales (cerámica, bisutería, madera, vidrio, siropes, mermeladas, etc.), libros infantiles y participar en la sopa estrella a beneficio de Humanis (sopa por encargo) y en la venta a beneficio de Bulles multicolores.

No se pierda el concierto acústico de « Beaux Jours » a las 11h30.

También habrá aperitivos y vino caliente.

Nutzen Sie diese Zeit, um sich mit handgefertigten Weihnachtsgeschenken (Keramikschmuck, Holz, Glas, Sirup, Marmeladen usw.) und Kinderbüchern einzudecken und nehmen Sie an der Wohltätigkeitsaktion Sternensuppen für Humanis teil (Suppe kann auf Vorbestellung abgeholt werden) und verkaufen Sie zugunsten von Bulles multicolores.

Verpassen Sie nicht das Akustikkonzert von « Beaux Jours » um 11.30 Uhr.

Kleine Snacks und Glühwein werden angeboten.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT DU PAYS DE BITCHE