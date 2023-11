CONCERT – LES ROCKEURS ONT DU COEUR 1 rue du lotissement Lemberg, 2 décembre 2023, Lemberg.

Lemberg,Moselle

À l’occasion de la période de l’Avent et pour cette deuxième édition des Rockeurs ont du coeur, l’association Jeunesse du PDB et le Domino’s Bar collaborent afin de venir en aide aux Restos du Cœur !

Ce concert caritatif a pour concept UN DON = UNE ENTRÉE, sont acceptés en tant que dons, des denrées alimentaires non périssables et des produits de première nécessité au profit des Restos du Cœur, d’avance, merci !

Au programme, Canyon Rust, Les Ga’coustiques, Juunge.

Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-12-02 18:00:00 fin : 2023-12-02 23:59:00. 0 EUR.

1 rue du lotissement

Lemberg 57620 Moselle Grand Est



For this second edition of Les Rockeurs ont du coeur, the Jeunesse du PDB association and Domino’s Bar are teaming up to help the Restos du C?ur!

The concept of this charity concert is UN DONATION = UNE ENTRÉE (ONE DONATION = ONE ENTRANCE), and donations of non-perishable foodstuffs and basic necessities will be accepted for the benefit of Restos du C?ur, so thank you in advance!

On the program: Canyon Rust, Les Ga’coustiques, Juunge.

Refreshments and catering on site.

Con motivo del Adviento y de esta segunda edición de Les Rockeurs ont du coeur, la asociación Jeunesse du PDB y Domino’s Bar colaboran para ayudar a los Restos du Cœur

El concepto de este concierto benéfico es UNA DONACIÓN = UNA ENTRADA, y se aceptarán donaciones de alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad a beneficio de los Restos du Cœur, ¡así que gracias de antemano!

En cartel: Canyon Rust, Les Ga’coustiques, Juunge.

Refrescos y catering in situ.

Anlässlich der Adventszeit und der zweiten Ausgabe von « Rockeurs ont du coeur » arbeiten der Verein Jeunesse du PDB und die Domino?s Bar zusammen, um den « Restos du C?ur » zu helfen!

Das Konzept dieses Benefizkonzerts lautet EINE SPENDE = EIN EINTRITT. Als Spenden werden nicht verderbliche Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zugunsten der Restos du C?ur angenommen, vielen Dank im Voraus!

Auf dem Programm stehen Canyon Rust, Les Ga’coustiques, Juunge.

Getränke und Speisen vor Ort.

