Les mille visages du Soleil 1 rue du Lavoir Saint-Médard-d’Eyrans, samedi 5 octobre 2024.

Saint-Médard-d’Eyrans Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-05 10:00:00

fin : 2024-10-05

Voilà 10 ans que la fête de la Science E=Eurêka est le rendez-vous des curieux et des passionnés de science de tous âges à Saint-Médard-d’Eyrans.

Cette manifestation gratuite et conviviale, a pour but premier de susciter la rencontre entre le public et des amateurs ou professionnels.

Un programme renouvelé avec des expérimentations, des expositions, des conférences, des ateliers, des randonnées pour découvrir le monde des sciences d’une manière ludique.

PROGRAMME

Les animateurs d’AG33 présenteront divers types d’instruments d’observation solaires : jumelles, lunettes, télescopes et radiotélescopes.

Ils proposeront une observation solaire (grâce à des filtres spéciaux), ainsi qu’un jeu ouvert à toutes et tous.

Un système solaire de 12 mètres sera installé afin de mieux appréhender la place de notre planète dans l’espace.

1 rue du Lavoir Salle des Fêtes

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-31 par OT Montesquieu