Concert de Noël à la basilique : Pop’n gospel avec le Chœur du nord 1 rue du labon Saint-Quentin Catégories d’Évènement: Aisne

Saint-Quentin Concert de Noël à la basilique : Pop’n gospel avec le Chœur du nord 1 rue du labon Saint-Quentin, 22 décembre 2023, Saint-Quentin. Saint-Quentin Aisne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 20:00:00

fin : 2023-12-22 . Le vendredi 22 décembre 2023 à 20h, le Chœur du nord vous propose un concert pop’n gospel à la basilique de Saint-Quentin ! Billets en vente sur place ou sur Weezevent

Tarif : 14€

Tarif réduit -12 ans : 10€

Renseignements au 06 87 62 43 74 14 .

1 rue du labon

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

Mise à jour le 2023-12-13 par SIM Hauts-de-France – OT du Saint-Quentinois Détails Catégories d’Évènement: Aisne, Saint-Quentin Autres Code postal 02100 Lieu 1 rue du labon Adresse 1 rue du labon Ville Saint-Quentin Departement Aisne Lieu Ville 1 rue du labon Saint-Quentin Latitude 49.8477607 Longitude 3.2901297 latitude longitude 49.8477607;3.2901297

1 rue du labon Saint-Quentin Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-quentin/