Halloween à Soultz 1 Rue du Kageneck Soultz-Haut-Rhin, 31 octobre 2023, Soultz-Haut-Rhin.

Soultz-Haut-Rhin,Haut-Rhin

Au programme : des contes, des jeux, un atelier maquillage et bien d’autres à découvrir. . ..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 16:45:00. 0 EUR.

1 Rue du Kageneck

Soultz-Haut-Rhin 68360 Haut-Rhin Grand Est



On the program: storytelling, games, a make-up workshop and much more to discover. …

En el programa: cuentacuentos, juegos, un taller de pintura de caras y mucho más por descubrir …

Auf dem Programm stehen Märchen, Spiele, ein Schminkworkshop und vieles mehr, das es zu entdecken gilt. …

Mise à jour le 2023-10-18 par Ville de Soultz-Haut Rhin