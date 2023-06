JAZZPOTE – R.A.P TRIO 1 rue du Jardin des Traces Uckange, 17 juin 2023, Uckange.

Uckange,Moselle

C’est devenu une habitude, parce que c’est sympa, on organise une petite soirée

Jazzpote proposera son trio BFS (bière, frites, saucisse), et Laurent Payfert nous présentera le sien. Contrebassiste, compositeur, arrangeur, leader d’un quartet, leader de ce trio, il accompagne aussi une kyrielle de talents locaux comme nationaux.

Fidèle parmi les fidèles de Jazzpote, on sera ravi de l’applaudir pour ce programme de standards, mais aussi émaille´ de plusieurs compositions. Sans aucun doute une belle soirée de toute fin de printemps.. Tout public

Samedi 2023-06-17 à 19:00:00 ; fin : 2023-06-17 . 4 EUR.

1 rue du Jardin des Traces

Uckange 57270 Moselle Grand Est



It’s become a habit, because it’s fun, to organize a little party

Jazzpote will be presenting its BFS (beer, French fries, sausage) trio, and Laurent Payfert will be presenting his own. Bassist, composer, arranger, leader of a quartet, leader of this trio, he also accompanies a host of local and national talents.

As one of Jazzpote?s loyal followers, we?ll be delighted to applaud him for this program of standards, interspersed with several compositions. It’s sure to be a lovely late-spring evening.

Se ha convertido en una costumbre y, como es divertido, organizamos una pequeña fiesta

Jazzpote presentará su trío BFS (cerveza, patatas fritas, salchichas), y Laurent Payfert presentará el suyo. Contrabajista, compositor, arreglista, director de un cuarteto y líder de este trío, también acompaña a multitud de talentos locales y nacionales.

Como fiel seguidor de Jazzpote, estaremos encantados de aplaudirle en este programa de standards, intercalados con algunas composiciones propias. Sin duda, será una buena velada de finales de primavera.

Es ist zur Gewohnheit geworden, weil es nett ist, organisieren wir einen kleinen Abend

Jazzpote wird sein Trio BFS (Bier, Pommes, Wurst) anbieten, und Laurent Payfert wird uns sein eigenes vorstellen. Er ist Kontrabassist, Komponist, Arrangeur, Leiter eines Quartetts, Leiter dieses Trios und begleitet außerdem eine ganze Reihe von lokalen und nationalen Talenten.

Als treuer Anhänger von Jazzpote wird es uns eine Freude sein, ihn bei diesem Programm mit Standards, aber auch mit mehreren Kompositionen zu beklatschen. Zweifellos ein schöner Abend am Ende des Frühlings.

Mise à jour le 2023-06-03 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME