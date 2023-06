Centre Equestre de la Claire Fontaine 1 rue du haut Fontaine-le-Sec, 28 juin 2023, Fontaine-le-Sec.

Fontaine-le-Sec,Somme

Un centre équestre nature au coeur du Vimeu avec hébergement sur place. Vous aimerez particulièrement le côté nature du site au coeur de la campagne. Un lieu idéal pour un week-end ou une semaine thématique autour du cheval pour tous les âges..

1 rue du haut

Fontaine-le-Sec 80140 Somme Hauts-de-France



A natural equestrian center in the heart of the Vimeu with accommodation on site. You will particularly like the natural side of the site in the heart of the countryside. An ideal place for a weekend or a thematic week around the horse for all ages.

Un centro ecuestre natural en el corazón del Vimeu con alojamiento in situ. Le gustará especialmente el aspecto natural del lugar en plena naturaleza. Un lugar ideal para un fin de semana o una semana temática en torno al caballo para todas las edades.

Ein Naturreitzentrum im Herzen von Vimeu mit Unterkünften auf dem Gelände. Sie werden besonders die Naturseite des Ortes im Herzen der Landschaft mögen. Ein idealer Ort für ein Wochenende oder eine Themenwoche rund um das Pferd für alle Altersgruppen.

