Bal déguisé d’Halloween 1 rue du grand pré Saint-Maurice-de-Lignon, 31 octobre 2023, Saint-Maurice-de-Lignon.

Saint-Maurice-de-Lignon,Haute-Loire

L’USSL vous convie à un bal d’Halloween effrayant !!.

2023-10-31 19:00:00 fin : 2023-10-31 00:00:00. EUR.

1 rue du grand pré Salle des fêtes

Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



The USSL invites you to a spooky Halloween Ball!

¡La USSL te invita a un espeluznante baile de Halloween!

Die USSL lädt Sie zu einem gruseligen Halloween-Ball ein!

Mise à jour le 2023-10-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire