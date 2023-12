VENTE DE JOUETS ET ANIMATIONS DE NOËL 1 Rue du Général Stuhl Bitche, 4 décembre 2023, Bitche.

Bitche,Moselle

L’association les bouchons de l’espoir vous propose une vente de jouets de seconde main au profit des enfants hospitalisés. De nombreuses animations vous y attendent avec des ateliers de dessin de cartes pour les enfants malades, une rencontre avec les ânes de Sophie, un atelier bricolage de 10h à 12h, la présence du Père Noël de 14h à 16h et la possibilité de déguster du gâteau et de boire un vin chaud.. Tout public

Samedi 2023-12-09 09:30:00 fin : 2023-12-09 17:00:00. 0 EUR.

1 Rue du Général Stuhl Salle des cuirassiers (près du marché couvert)

Bitche 57230 Moselle Grand Est



The association les bouchons de l’espoir will be selling second-hand toys for the benefit of hospitalized children. Many activities await you, including card-drawing workshops for sick children, a meeting with Sophie’s donkeys, a craft workshop from 10am to 12pm, the presence of Santa Claus from 2pm to 4pm, and the chance to enjoy cake and mulled wine.

La asociación les bouchons de l’espoir venderá juguetes de segunda mano a beneficio de los niños hospitalizados. También se organizarán diversas actividades, como talleres de dibujo de tarjetas para niños enfermos, un encuentro con los burros de Sophie, un taller de manualidades de 10:00 a 12:00, Papá Noel de 14:00 a 16:00 y la posibilidad de degustar pastel y vino caliente.

Der Verein les bouchons de l’espoir bietet Ihnen einen Verkauf von gebrauchtem Spielzeug zugunsten von Kindern in Krankenhäusern. Es erwarten Sie zahlreiche Animationen mit Workshops zum Kartenzeichnen für kranke Kinder, einer Begegnung mit Sophies Eseln, einem Bastelworkshop von 10-12 Uhr, der Anwesenheit des Weihnachtsmanns von 14-16 Uhr und der Möglichkeit, Kuchen zu probieren und Glühwein zu trinken.

Mise à jour le 2023-11-30 par OT DU PAYS DE BITCHE