Journée festive de la musique baroque par Le Banquet Céleste 1 rue du Général Maurice Guillaudot 35000 Rennes Rennes, 21 juin 2023, Rennes.

Le Banquet Céleste, ensemble résident à l’Opéra de Rennes, propose dans le cadre de la 42e fête de la musique, une journée festive pour toute la famille ! Venez célébrer avec nous la musique baroque.

Spectacle jeune public, concerts, ateliers participatifs, siestes musicales, rencontres, partez à la découverte du répertoire baroque. Les musiciens vous réservent quelques surprises hors des sentiers battus…

L’EclozR 1 rue du Général Maurice Guillaudot à Rennes : 9h30 à 21h Entrée libre dans la limite des places disponibles

Moments musicaux 45 minutes accessibles à tout âge – Ateliesr 1h dès 8 ans

Siestes musicales 9h45 et 14h15

Installés confortablement sur des tapis, coussins ou dans des transats, embarquez pour un voyage musical placé sous le signe de l’émerveillement et de la détente. Bruno Hels- trofferauluthmêlepourvous, compositions, improvisations et pièces de répertoire pour un temps musical intime et privilégié.

Atelier chant 11h45

Pour cet atelier de chant choral, Éléonore Le Lamer, cheffe de chœur propose l’apprentissage d’une mélodie baroque. Pendant la séance chacun·e expérimentera des exercices permettant de libérer son corps, son souffle, découvrir sa voix et le plaisir de chanter ensemble. Dès 8 ans.

Le Concert Malmené 10h30 et 16h30

Spectacle né de la rencontre de deux univers musicaux où se mêlent chanson, conte et musique baroque pour un spectacle poétique à partager en famille !

Marie Rouquié – violon Pascal Peroteau – comédien, chanteur et contrebassiste

Cello royal à la Française 12h45 et 18h

Retraçant les débuts du vio- loncelle français, ce concert propose des sonates aux af- fects contrastés où volupté et vive douleur rencontrent langoureuses et fougueuses virtuosités.

Antoine Touche – violoncelle Clément Geoffroy – clavecin

Atelier théâtre 15h15

Pour cet atelier la metteuse en scène Cécile Roussat propose d’appréhender l’es- pace scénique par le corps. À travers des jeux d’écoute, des gestes, chacun·e évolue en jouant avec son énergie et la musicalité de son corps. Avec la complicité musicale d’Isabelle Saint-Yves à la viole de gambe. Dès 10 ans.

The Grey Broken Consort 19h45

Les musiciens du Banquet Céleste mêlent violes de gambe, héritage de la musique anglaise de la fin du XVIe siècle et guitare moderne… Nous vous attendons pour partager cette expérience inédite! Quand l’électrique et l’acoustique s’étreignent…

Andreas Linos – alto de viole et conception scénique Isabelle Saint-Yves – ténor de viole Thomas de Pierrefeu – violone Bruno Helstroffer – guitare électrique Marc de Pierrefeu – création vidéo

Vous trouverez aussi sur place

Un espace de rencontres avec les artistes et consultation de livres, disques, jeux musicaux.En partenariat avec Les Champs Libres et Les Enfants de Bohème (disquaire indépendant)

Une proposition de restaura- tion en extérieur : crêpes, ga- lettes et boissons tout au long de la journée. Vente assurée par OliBreizh

1 rue du Général Maurice Guillaudot 35000 Rennes Centre Ille-et-Vilaine Bretagne https://banquet-celeste.fr/programme/fete-de-la-musique-baroque-2023/ L'EclozR espace d'innovation et de coworking Accès métro République ou Sainte Anne – Navette gratuite centre ville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T09:00:00+02:00 – 2023-06-21T21:00:00+02:00

©Maël Photography