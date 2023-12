CONCERT – AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE-DAME DES NATIONS 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy, 1 décembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Concert organisé par l’AONDN

« Des Tuyaux d’Orgue et des Flûtes »

Quoi de mieux pour fêter Noël en musique que l’alliance de la flûte et de l’orgue ?

C’est ce que proposeront la classe de flûte de Catherine DEBEVER-PERRIER de l’école de musique de Vandœuvre et l’organiste Dominique BRÉDA pour un programme populaire et riche en émotions.

Participation libre. Tout public

Dimanche 2023-12-10 16:30:00 fin : 2023-12-10 18:30:00. 0 EUR.

1 rue du Général Frère Eglise Sainte Bernadette

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert organized by the AONDN

« Organ Pipes and Flutes

What better way to celebrate Christmas musically than with the combination of flute and organ?

This is what Catherine DEBEVER-PERRIER’s flute class from Vand?uvre’s music school and organist Dominique BRÉDA will be offering in a popular and emotionally rich program.

Free admission

Concierto organizado por la AONDN

« Órgano de tubos y flautas

¿Qué mejor manera de celebrar musicalmente la Navidad que con la flauta y el órgano?

Esto es lo que ofrecerán la clase de flauta de la escuela de música de Vandèuvre de Catherine DEBEVER-PERRIER y el organista Dominique BRÉDA en un programa popular y lleno de emoción.

Entrada gratuita

Konzert organisiert von der AONDN

« Von Orgelpfeifen und Flöten » (Des Tuiles d’Orgue et des Flutes)

Was könnte besser zu einem musikalischen Weihnachtsfest passen als die Verbindung von Flöte und Orgel?

Genau das bieten die Flötenklasse von Catherine DEBEVER-PERRIER von der Musikschule Vand?uvre und der Organist Dominique BRÉDA mit einem populären und emotionsreichen Programm.

Freie Teilnahme

