CONCERT – AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE DAME DES NATIONS 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy, 15 octobre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Concert organisé par l’AONDN

BAROQUE EN EUROPE

Elodie MARCHAL, jeune et brillante organiste sortie depuis quelques années du conservatoire national supérieur de Paris, bardée de nombreux diplômes, titulaire de l’orgue de la cathédrale de Châlons-en-Champagne, vous fera voyager dans l’univers baroque européen au travers d’œuvres flamboyantes de Jean-Sébastien Bach, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli…

Participation libre. Tout public

Dimanche 2023-10-15 16:00:00 fin : 2023-10-15 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Général Frère Eglise Sainte Bernadette

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert organized by AONDN

BAROQUE IN EUROPE

Elodie MARCHAL, a brilliant young organist who graduated a few years ago from the Conservatoire National Supérieur de Paris, holds numerous diplomas and is organist at Châlons-en-Champagne Cathedral. She will take you on a journey through the European Baroque universe, with flamboyant works by Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli…

Free admission

Concierto organizado por la AONDN

EL BARROCO EN EUROPA

Elodie MARCHAL, joven y brillante organista diplomada hace unos años en el Conservatorio Nacional Superior de París, titular del órgano de la catedral de Châlons-en-Champagne, le hará viajar por el mundo barroco europeo interpretando obras flamígeras de Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude y Arcangelo Corelli…

Entrada gratuita

Konzert organisiert von der AONDN

BAROCK IN EUROPA

Elodie MARCHAL, eine junge und brillante Organistin, die vor einigen Jahren das Conservatoire National Supérieur de Paris absolviert hat, zahlreiche Diplome besitzt und die Orgel der Kathedrale von Châlons-en-Champagne spielt, wird Sie mit flammenden Werken von Johann Sebastian Bach, Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude, Arcangelo Corelli… in die Welt des europäischen Barocks entführen.

Freie Teilnahme

Mise à jour le 2023-09-29 par DESTINATION NANCY