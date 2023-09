CONCERT – AMIS DE L’ORGUE DE NOTRE DAME DES NATIONS 1 rue du Général Frère Vandœuvre-lès-Nancy, 24 septembre 2023, Vandœuvre-lès-Nancy.

Vandœuvre-lès-Nancy,Meurthe-et-Moselle

Concert organisé par l’AONDN

Musiques dans le vent…

Le saxophone d’Olga PETUKHOVA en dialogue avec l’organiste Joseph RECCHIA

Répertoire d’œuvres de choix

Participation libre. Tout public

Dimanche 2023-09-24 16:00:00 fin : 2023-09-24 18:00:00. 0 EUR.

1 rue du Général Frère Eglise Sainte Bernadette

Vandœuvre-lès-Nancy 54500 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concert organized by AONDN

Music in the wind…

Olga PETUKHOVA’s saxophone in dialogue with organist Joseph RECCHIA

Repertoire of selected works

Free admission

Concierto organizado por AONDN

Música en el viento…

El saxofón de Olga PETUKHOVA en diálogo con el organista Joseph RECCHIA

Repertorio de obras seleccionadas

Entrada gratuita

Von der AONDN organisiertes Konzert

Musik im Wind …

Das Saxophon von Olga PETUKHOVA im Dialog mit dem Organisten Joseph RECCHIA

Repertoire aus erlesenen Werken

Freie Teilnahme

