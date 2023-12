Les médiathèques Chalosse Tursan : « Rencontre lecture » 1 Rue du Général Durrieu Saint-Sever, 15 janvier 2024, Saint-Sever.

Saint-Sever Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-15 18:00:00

fin : 2024-01-15 20:00:00

Au programme ce mois-ci, « Qumran » de Eliette Abécassis. Rencontre animée par l’auteure et éditrice Annie Quillon et proposée par le groupe de lecteurs saint-severins, en partenariat avec la médiathèque Chalosse Tursan de Saint-Sever..

1 Rue du Général Durrieu Maison des associations

Saint-Sever 40500 Landes Nouvelle-Aquitaine



