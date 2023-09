Théâtre alsacien : Mytho süacht Liagra, Fer a arnschta Awantur 1 rue du Général de Gaulle Wattwiller, 15 octobre 2023, Wattwiller.

Wattwiller,Haut-Rhin

Une comédie truculente qui relate les aventures des habitants d’un immeuble..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 . EUR.

1 rue du Général de Gaulle

Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est



A lively comedy about the adventures of the inhabitants of a block of flats.

Una animada comedia sobre las aventuras de los habitantes de un bloque de pisos.

Eine skurrile Komödie, die von den Abenteuern der Bewohner eines Wohnhauses erzählt.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay