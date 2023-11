Loto 1, rue du Général Arbonneau Janailhac, 19 novembre 2023, Janailhac.

Janailhac,Haute-Vienne

L’association Janailhac Amitiés organise un loto « Spécial Bons d’Achats ». Nombreux bons d’achats de 10 à 200€ à gagner, filets garnis, corbeilles gourmandes ; mais également jambon à gagner à la tombola. Ouverture des portes de la salle à 13h30..

2023-11-19 fin : 2023-11-19 17:20:00. EUR.

1, rue du Général Arbonneau Salle des fêtes

Janailhac 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Janailhac Amitiés association is organizing a « Bons d’Achats » lotto. Numerous vouchers from 10 to 200? to be won, filets garnis, gourmet baskets; but also ham to be won in the tombola. Doors open at 1.30pm.

La asociación Janailhac Amitiés organiza un bingo « Especial vales ». Numerosos vales de compra de 10 a 200? para ganar, cajas de botín, cestas gourmet; pero también jamón para ganar en la tómbola. Apertura de puertas a las 13.30 h.

Der Verein Janailhac Amitiés organisiert ein Lotto « Spécial Bons d’Achats » (Spezielle Einkaufsgutscheine). Es gibt zahlreiche Einkaufsgutscheine im Wert von 10 bis 200 Euro zu gewinnen, gefüllte Netze, Feinschmeckerkörbe, aber auch Schinken in der Tombola zu gewinnen. Die Türen des Saals werden um 13:30 Uhr geöffnet.

Mise à jour le 2023-11-06 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus