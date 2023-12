Exposition collective de Noël 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan Catégories d’Évènement: Arras-en-Lavedan

Hautes-Pyrénées Exposition collective de Noël 1 Rue du Gazibos Arras-en-Lavedan, 1 décembre 2023, Arras-en-Lavedan. Arras-en-Lavedan,Hautes-Pyrénées Exposition de 25 artistes du territoire : peintres, céramistes, verriers, sculpteurs, plasticiens….

2023-12-07 14:00:00 fin : 2024-01-07 18:00:00. .

Arras-en-Lavedan 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition of 25 local artists: painters, ceramists, glassmakers, sculptors, visual artists… Exposición de 25 artistas locales: pintores, ceramistas, vidrieros, escultores, artistas plásticos, etc. Ausstellung von 25 Künstlern aus der Region: Maler, Keramiker, Glaskünstler, Bildhauer, Plastiker…

