Marché de Noël 1 rue du Foyer Merxheim, 18 novembre 2023, Merxheim.

Merxheim,Haut-Rhin

Vente de créations locales et artisanales. Contes pour enfants et goûter avec le St Nicolas. Jeux du monde. Pâtisseries, petite restauration, vin chaud. Déjeuner le dimanche sur place ou à emporter..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 19:00:00. EUR.

1 rue du Foyer

Merxheim 68500 Haut-Rhin Grand Est



Sale of local creations and crafts. Tales for children and snack with St Nicolas. Games of the world. Baked goods, snacks, mulled wine. Lunch on Sunday on site or to take away.

Venta de creaciones y artesanías locales. Cuentacuentos para niños y fiesta del té con San Nicolás. Juegos de todo el mundo. Pastelería, aperitivos, vino caliente. Comida el domingo en el lugar o para llevar.

Verkauf von lokalen und handwerklichen Kreationen. Märchen für Kinder und Imbiss mit dem Nikolaus. Spiele aus aller Welt. Gebäck, kleine Snacks, Glühwein. Mittagessen am Sonntag vor Ort oder zum Mitnehmen.

Mise à jour le 2023-10-17 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller