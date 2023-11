Réveillon du nouvel an 1 Rue du Four Banal Senonches, 31 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Pour fêter le nouvel an, le comité des fêtes vous propose une soirée festive avec son menu-réveillon. Sur réservation..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . 95 EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



To celebrate New Year’s Eve, the Comité des fêtes is offering a festive evening with its New Year’s Eve menu. Reservations required.

Para celebrar la Nochevieja, la comisión de festejos ofrece una velada festiva con su menú de Nochevieja. Es necesario reservar.

Um das neue Jahr zu feiern, bietet Ihnen das Festkomitee einen festlichen Abend mit seinem Weckmenü. Auf Reservierung.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT DU PERCHE