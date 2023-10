Apéritif conférence – Inconscient est mon ami 1 Rue du Four Banal Senonches, 19 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Cette conférence sera animée par Paul Crayssac où l’inconscient devient un allié si nous avons les bons outils..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



This conference will be hosted by Paul Crayssac, where the unconscious becomes an ally if we have the right tools.

Esta conferencia correrá a cargo de Paul Crayssac, que explicará cómo el inconsciente puede convertirse en un aliado si contamos con las herramientas adecuadas.

Diese Konferenz wird von Paul Crayssac geleitet, in der das Unbewusste zum Verbündeten wird, wenn wir die richtigen Werkzeuge haben.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT DU PERCHE