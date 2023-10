Théâtre – La loi des trois figures 1 Rue du Four Banal Senonches, 17 décembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Une comédie écrite et mise en scène par Bernard Turpin. « On s’agite à la galerie André. Le vernissage est pour demain, on attend l’équipe de télévision. Et l’accrochage est à peine commencé »..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 . 10 EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



