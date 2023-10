Apéritif Conférence – les contes du Perche 1 Rue du Four Banal Senonches, 21 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

L’association vous présente une conférence sur « Les contes du Perche » animée par Louisette Badie, suivi d’un apéritif.

2023-11-21 fin : 2023-11-21 . EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The association presents a lecture on « Les contes du Perche » by Louisette Badie, followed by an aperitif

La asociación presenta una conferencia sobre « Les contes du Perche » (Los cuentos de Perche) de Louisette Badie, seguida de un aperitivo

Der Verein präsentiert Ihnen einen Vortrag über « Les contes du Perche », der von Louisette Badie geleitet wird, gefolgt von einem Aperitif

Mise à jour le 2023-10-24 par OT DU PERCHE