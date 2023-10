Loto 1 Rue du Four Banal Senonches, 11 novembre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

De nombreux lots à gagner organisé par le F.C.P de Senonches. Ouverture des portes 19h..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . 4 EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Lots to be won, organized by the Senonches F.C.P. Doors open at 7pm.

Muchos premios para ganar, organizado por el Senonches F.C.P. Apertura de puertas a las 19.00 horas.

Zahlreiche Preise zu gewinnen, organisiert vom F.C.P. de Senonches. Türöffnung 19 Uhr.

