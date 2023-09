Thé dansant 1 Rue du Four Banal Senonches, 15 octobre 2023, Senonches.

Senonches,Eure-et-Loir

Après-midi musical avec l’orchestre « Le duo Lacroix » pour un thé dansant avec boisson et pâtisseries incluses..

2023-10-15 fin : 2023-10-15 18:00:00. 12 EUR.

1 Rue du Four Banal

Senonches 28250 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Musical afternoon with « Le duo Lacroix » orchestra for a tea dance with drinks and pastries included.

Tarde de música con la orquesta « Le duo Lacroix » para un baile de té con bebidas y pastas incluidas.

Musikalischer Nachmittag mit dem Orchester « Le duo Lacroix » für einen Tanztee, bei dem Getränke und Gebäck inbegriffen sind.

