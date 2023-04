Mai à vélo 1 Rue du Four Banal Senonches Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Mai à vélo 1 Rue du Four Banal, 6 mai 2023, Senonches. Sortie familiale tout public allure modérée basée sur le moins rapide 2 parcours 10 et 20 kilomètres au choix. Le port du casque est obligatoire..

2023-05-06

Family outing for all, moderate pace, based on the least rapid 2 courses of your choice, 10 and 20 kilometers. Helmets must be worn. Salida familiar para todos, ritmo moderado, basado en los 2 recorridos menos rápidos a elegir, de 10 y 20 kilómetros. Obligatorio el uso del casco. Familienausflug für alle Altersgruppen mit gemäßigtem Tempo, basierend auf dem am wenigsten schnellen Tempo 2 Strecken von 10 und 20 Kilometern zur Auswahl. Das Tragen eines Helms ist Pflicht. Mise à jour le 2023-04-07 par OT DU PERCHE

