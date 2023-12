1,2,3… Créez ! | Tricothé 1 rue du Fils Tarnos, 19 janvier 2024, Tarnos.

Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:00:00

fin : 2024-01-19 19:30:00

Vous aimez tricoter, crocheter, broder, tisser ?

La médiathèque vous propose un rendez-vous par mois pour se retrouver autour du fil : experts ou débutants, apportez vos ouvrages et venez papoter autour d’un thé.

RDV à 18h.

Durée : 1h30

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque..

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-26 par OT Seignanx