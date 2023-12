Rendez-vous lecture « Marque-Page » 1 rue du Fils Tarnos Catégories d’Évènement: Landes

Tarnos Rendez-vous lecture « Marque-Page » 1 rue du Fils Tarnos, 16 janvier 2024, Tarnos. Tarnos Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-16 17:30:00

fin : 2024-01-16 19:00:00 Vous aimez lire ? Parler de vos lectures ? Confronter votre point de vue avec d’autres lecteurs ? Ce club de lecture vous propose des rencontres mensuelles autour d’une sélection d’ouvrages : romans, romans policiers mais aussi récits, enquêtes ou témoignages.

RDV à 17h30. Durée : 1h30.

Entrée libre.

Contacter les bibliothécaires pour participer..

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine

