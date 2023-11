Forum des métiers participatif 1 rue du Fils Tarnos, 16 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Cette journée est un véritable coup de pouce pour trouver votre voie professionnelle. Vous pourrez découvrir des expériences variées et connaître les possibilités d’emploi dans la région, discuter avec l’Info Jeunes de Tarnos qui vous aidera sur les différents parcours possibles pour arriver à votre job rêvé.

Si vous n’avez vraiment aucune idée de ce que vous souhaitez faire comme métier, il n’y aura plus qu’à plonger en immersion totale dans plus de 350 métiers grâce à la réalité virtuelle !

Tout public.

Gratuit.

RDV de 9h à 12h30..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:30:00. EUR.

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



This day is a real helping hand in finding your career path. You’ll be able to discover a variety of experiences and job opportunities in the region, and talk to Info Jeunes de Tarnos, who will help you explore the different career paths you can take to get to your dream job.

And if you really have no idea what you’d like to do for a living, all you have to do is immerse yourself in over 350 professions using virtual reality!

Open to all.

Free admission.

RDV from 9 a.m. to 12:30 p.m.

Esta jornada te ayudará a encontrar tu camino profesional. Podrás informarte sobre una amplia gama de experiencias y oportunidades laborales en la región, y hablar con Info Jeunes en Tarnos, que te ayudará a explorar las diferentes rutas hacia el trabajo de tus sueños.

Si realmente no tienes ni idea de a qué te gustaría dedicarte, ¡sólo tienes que sumergirte en más de 350 profesiones utilizando la realidad virtual!

Abierto a todos.

Entrada gratuita.

RDV de 9.00 a 12.30 h.

Dieser Tag ist ein echter Anstoß, um deinen beruflichen Weg zu finden. Sie können verschiedene Erfahrungen sammeln und die Beschäftigungsmöglichkeiten in der Region kennenlernen, mit dem Info Jeunes de Tarnos sprechen, der Ihnen über die verschiedenen möglichen Wege zu Ihrem Traumjob hilft.

Wenn Sie wirklich keine Ahnung haben, was Sie beruflich machen möchten, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als mithilfe der virtuellen Realität in über 350 Berufe einzutauchen!

Für die gesamte Öffentlichkeit.

Kostenlos.

RDV von 9 Uhr bis 12.30 Uhr.

