1,2,3… Créez ! | Tricothé 1 rue du Fils Tarnos, 15 décembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Vous aimez tricoter, crocheter, broder, tisser ?

La médiathèque vous propose un rendez-vous par mois pour se retrouver autour du fil : experts ou débutants, apportez vos ouvrages et venez papoter autour d’un thé.

RDV à 18h.

Durée : 1h30

Entrée libre, sans condition d’inscription à la médiathèque..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:30:00. EUR.

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you like knitting, crocheting, embroidery or weaving?

The mediatheque invites you to join us once a month for a chat over a cup of tea: whether you’re an expert or a beginner, bring your knitting or crochet books.

Meet at 6pm.

Duration: 1h30

Free admission, no registration required.

¿Te gusta tejer, hacer ganchillo, bordar o tejer?

Traiga su material de punto o ganchillo y venga a charlar con una taza de té.

Encuentro a las 18.00 horas.

Duración: 1h30

Entrada gratuita, no es necesario inscribirse.

Sie stricken, häkeln, sticken oder weben gerne?

Die Mediathek bietet Ihnen einen Termin pro Monat, um sich rund um den Faden zu treffen: Experten oder Anfänger, bringen Sie Ihre Werke mit und plaudern Sie bei einer Tasse Tee.

Treffpunkt um 18 Uhr.

Dauer: 1,5 Stunden

Eintritt frei, eine Anmeldung in der Mediathek ist nicht erforderlich.

