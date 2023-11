Atelier | Imagine ton système exoplanétaire 1 rue du Fils Tarnos, 25 novembre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Les scientifiques ont découvert environ 5000 planètes jusqu’à aujourd’hui. À quoi peuvent-elles bien ressembler ? Viens créer ton propre système exoplanétaire et imaginer des mondes lointains, très lointains. Atelier animé par l’Association d’Astronomie Côte Basque.

Pour les enfants de 7 à 11 ans.

Sur réservation.

RDV à 10h30 (durée 1h30).

2023-11-25 fin : 2023-11-25 12:00:00. EUR.

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Scientists have discovered some 5,000 planets to date. What could they be like? Come and create your own exoplanetary system and imagine worlds far, far away. Workshop led by the Association d’Astronomie Côte Basque.

For children aged 7 to 11.

Reservations required.

RDV at 10:30 am (duration 1h30)

Hasta la fecha, los científicos han descubierto unos 5.000 planetas. ¿Cómo serán? Ven a crear tu propio sistema exoplanetario e imagina mundos muy, muy lejanos. Taller a cargo de la Asociación de Astronomía de la Costa Vasca.

Para niños de 7 a 11 años.

Reserva previa.

RDV a las 10:30 h (duración 1h30)

Wissenschaftler haben bis heute etwa 5000 Planeten entdeckt. Wie könnten sie aussehen? Komm und erschaffe dein eigenes exoplanetares System und stelle dir ferne, sehr ferne Welten vor. Der Workshop wird von der Association d’Astronomie Côte Basque geleitet.

Für Kinder von 7 bis 11 Jahren.

Nur mit vorheriger Anmeldung.

RDV um 10:30 Uhr (Dauer 1,5 Stunden)

