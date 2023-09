Atelier scientifique 7-11 ans | Sciences et sport 1 rue du Fils Tarnos, 18 octobre 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

D’un côté les sportifs et de l’autre les scientifiques ? Et pourquoi ne pas les mélanger ? Au travers d’expériences et de défis, venez découvrir comment fonctionnent les muscles et le cœur. Pour tous les curieux. Par l’association Les Petits Débrouillards

Rdv à la Médiathèque de Tarnos à 14h30 (durée 1h30).

Animation pour les 7-11 ans sur réservation dès le 3 octobre..

2023-10-18 fin : 2023-10-18 16:00:00. EUR.

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Sportsmen and women on one side, scientists on the other? Why not mix the two? Come and discover how muscles and the heart work, through experiments and challenges. For all the curious. By the association Les Petits Débrouillards

Meet at the Médiathèque de Tarnos at 2:30pm (duration 1h30).

Activities for 7-11 year-olds bookable from October 3.

¿Deportistas por un lado y científicos por otro? ¿Por qué no mezclarlos? Ven a descubrir cómo funcionan los músculos y el corazón, a través de experimentos y desafíos. Para todos los curiosos. Por la asociación Les Petits Débrouillards

Cita en la Médiathèque de Tarnos a las 14h30 (duración 1h30).

Actividades para niños de 7 a 11 años, previa reserva a partir del 3 de octubre.

Auf der einen Seite die Sportler und auf der anderen die Wissenschaftler? Und warum sollte man sie nicht mischen? Mithilfe von Experimenten und Herausforderungen können Sie herausfinden, wie Muskeln und Herz funktionieren. Für alle, die neugierig sind. Von der Vereinigung Les Petits Débrouillards

Treffpunkt in der Mediathek von Tarnos um 14:30 Uhr (Dauer 1,5 Stunden).

Animation für 7- bis 11-Jährige mit Reservierung ab dem 3. Oktober.

