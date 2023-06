1,2,3… Créez | Initiation au macramé 1 rue du Fils Tarnos, 3 juin 2023, Tarnos.

Tarnos,Landes

Connaissez-vous le macramé ? Venez apprendre cette technique de tressage ancestrale qui permet de tisser des objets avec des nœuds. Vous fabriquerez une décoration murale : un petit arc en ciel ou un totem sur un bois flotté à accrocher au mur pour une petite touche bohème dans votre intérieur. Matériel fourni.

RDV à 14h30 (durée 1h30).

Pour les adultes et ados de 12 ans et +.

Réservation dès le 23 mai..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 16:00:00. EUR.

1 rue du Fils Médiathèque « Les Temps Modernes »

Tarnos 40220 Landes Nouvelle-Aquitaine



Do you know macramé? Come and learn this ancestral weaving technique that allows you to weave objects with knots. You will make a wall decoration: a small rainbow or a totem on driftwood to hang on the wall for a little bohemian touch in your home. Materials provided.

Meeting point at 2:30 pm (duration 1h30).

For adults and teens 12 years and older.

Reservation from May 23rd.

¿Conoces el macramé? Ven a aprender esta técnica de tejido ancestral que permite tejer objetos con nudos. Realizarás un adorno de pared: un pequeño arco iris o un tótem sobre madera flotante para colgar en la pared y darle un toque bohemio a tu hogar. Materiales proporcionados.

Punto de encuentro a las 14h30 (duración 1h30).

Para adultos y adolescentes a partir de 12 años.

Reserva a partir del 23 de mayo.

Kennen Sie schon Makramee? Lernen Sie diese uralte Flechttechnik, bei der Gegenstände mit Knoten gewebt werden. Sie werden eine Wanddekoration herstellen: einen kleinen Regenbogen oder ein Totem auf Treibholz, das Sie an die Wand hängen können, um einen kleinen Bohème-Touch in Ihre Wohnung zu bringen. Das Material wird zur Verfügung gestellt.

RDV um 14:30 Uhr (Dauer 1,5 Stunden).

Für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren.

Reservierung ab dem 23. Mai.

Mise à jour le 2023-05-23 par OT Seignanx