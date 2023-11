Spectacle de feu Dharma 1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder, 9 décembre 2023, Schweighouse-sur-Moder.

Schweighouse-sur-Moder,Bas-Rhin

Le spectacle de feu proposé par la Compagnie du Cercle de Feu est un mélange de différentes cultures et traditions tels que les Arts martiaux Chinois et Hindous, le Kung Fu, et le Aag Ki Banethi (en Sanskrit : “Tordre son corps avec le feu” une danse de feu millénaire)..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

1 rue du Faubourg

Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est



The fire show put on by Compagnie du Cercle de Feu is a blend of different cultures and traditions, including Chinese and Hindu martial arts, Kung Fu, and Aag Ki Banethi (Sanskrit for « twisting the body with fire », an age-old fire dance).

El espectáculo de fuego de la Compagnie du Cercle de Feu es una mezcla de diferentes culturas y tradiciones, como las artes marciales chinas e hindúes, el Kung Fu y el Aag Ki Banethi (en sánscrito, « retorcer el cuerpo con fuego », una antigua danza de fuego).

Die Feuershow der Compagnie du Cercle de Feu ist eine Mischung aus verschiedenen Kulturen und Traditionen wie chinesischen und hinduistischen Kampfkünsten, Kung Fu und Aag Ki Banethi (Sanskrit: « Tordre son corps avec le feu », ein jahrtausendealter Feuertanz).

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau