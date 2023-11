Les Jardins de Lumière – Illuminations au Parc de la Villa 1 Rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder, 24 novembre 2023, Schweighouse-sur-Moder.

Schweighouse-sur-Moder,Bas-Rhin

Au coucher du soleil, le Parc de la Villa s’illumine et se transforme pour laisser place à une expérience unique et magique. Petits et grands s »émerveillent au fil d’une balade immersive au cœur d’œuvres lumineuses et sonores. Plongez dans un monde de féérie… Car c »est à la tombée de la nuit que la véritable magie de Noël opère..

2023-11-24 fin : 2024-01-07 23:00:00. EUR.

1 Rue du Faubourg

Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est



At sunset, the Parc de la Villa lights up and transforms to create a unique and magical experience. Young and old alike will marvel at the immersive stroll through works of light and sound. Immerse yourself in a world of enchantment… For it’s at nightfall that the real magic of Christmas takes place.

Al ponerse el sol, el Parque de la Villa se ilumina y transforma, dando paso a una experiencia única y mágica. Pequeños y mayores se maravillarán con el paseo inmersivo a través de obras de luz y sonido. Sumérjase en un mundo encantado… Porque es al caer la noche cuando se produce la verdadera magia de la Navidad.

Bei Sonnenuntergang wird der Parc de la Villa beleuchtet und verwandelt sich in ein einzigartiges und magisches Erlebnis. Groß und Klein werden auf einem immersiven Spaziergang durch Licht- und Klangkunstwerke in Staunen versetzt. Tauchen Sie ein in eine märchenhafte Welt… Der wahre Zauber von Weihnachten entfaltet sich erst bei Einbruch der Dunkelheit.

Mise à jour le 2023-11-14 par Office de tourisme de Haguenau