Spectacle Ciel mon mari est muté en Alsace ! 1 rue du Faubourg Schweighouse-sur-Moder, 14 octobre 2023, Schweighouse-sur-Moder.

Schweighouse-sur-Moder,Bas-Rhin

Un couple parisien est confronté à une mutation imprévue en Alsace. Entre choc des cultures, dialecte, histoire, géographie, gastronomie locale et situations loufoques, ils vivent une aventure hilarante. Un spectacle qui explore avec humour les clichés et les différences régionales.

Un spectacle de la Choucrouterie d’après le livre de Laurence Winter « Ciel ! Mon mari est muté en Alsace » Édition La Nuée Bleue..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 22:00:00. EUR.

1 rue du Faubourg

Schweighouse-sur-Moder 67590 Bas-Rhin Grand Est



A Parisian couple is faced with an unexpected transfer to Alsace. Between culture shock, dialect, history, geography, local gastronomy and zany situations, they experience a hilarious adventure. A show that humorously explores regional clichés and differences.

A show by La Choucrouterie, based on Laurence Winter’s book Ciel! Mon mari est muté en Alsace » published by La Nuée Bleue.

Una pareja parisina se enfrenta a un traslado inesperado a Alsacia. Una aventura desternillante que incluye choque cultural, dialecto, historia, geografía, gastronomía local y situaciones disparatadas. Un espectáculo que explora con humor los clichés y las diferencias regionales.

¡Un espectáculo de La Choucrouterie basado en el libro de Laurence Winter Ciel ! Mon mari est muté en Alsace » publicado por La Nuée Bleue.

Ein Pariser Ehepaar wird mit einer unerwarteten Versetzung ins Elsass konfrontiert. Zwischen Kulturschock, Dialekt, Geschichte, Geografie, lokaler Gastronomie und verrückten Situationen erleben sie ein urkomisches Abenteuer. Eine Aufführung, die auf humorvolle Weise Klischees und regionale Unterschiede erforscht.

Eine Aufführung der Choucrouterie nach dem Buch von Laurence Winter « Ciel! Mon mari est muté en Alsace » Édition La Nuée Bleue.

