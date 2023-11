Coupe de France de Karaté semi-contact et contact 1 Rue du Dr Zamenhof Bourg-de-Péage, 25 novembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

La Ville de Bourg de Péage accueille la Coupe de France de Karaté contact et semi-contact du Samedi 25 au Dimanche 26 Novembre au Complexe Vercors..

2023-11-25 fin : 2023-11-26 . .

1 Rue du Dr Zamenhof Complexe Sportif Vercors

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bourg de Péage is hosting the French Contact and Semi-Contact Karate Cup from Saturday November 25 to Sunday November 26 at the Complexe Vercors.

Bourg de Péage acoge la Copa de Francia de kárate de contacto y semicontacto del sábado 25 al domingo 26 de noviembre en el Complexe Vercors.

Die Stadt Bourg de Péage richtet vom Samstag, dem 25. bis Sonntag, dem 26. November im Complexe Vercors den Coupe de France de Karaté contact et semi-contact aus.

