Club de Lecture 1 Rue du Dr Calmette Châlons-en-Champagne, 4 octobre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Un moment de partage autour des lectures des participants et de découverte de nouveautés présentées par une bibliothécaire. La séance se termine par un goûter pour faire plaisir aux plus gourmands.

Sur inscription..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 16:00:00. .

1 Rue du Dr Calmette Médiathèque Gulliver

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



A time for sharing participants’ readings and discovering new books presented by a librarian. The session ends with a snack for those with a sweet tooth.

Registration required.

Una oportunidad para compartir lo que los participantes han leído y descubrir nuevos libros presentados por un bibliotecario. La sesión termina con un tentempié para los más golosos.

Inscripción obligatoria.

Ein Moment des Austauschs über die Lektüre der Teilnehmer und der Entdeckung von Neuerscheinungen, die von einer Bibliothekarin vorgestellt werden. Die Sitzung endet mit einem Imbiss, bei dem auch die Naschkatzen auf ihre Kosten kommen.

Auf Anmeldung.

