Projection de Noël 1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne, 23 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Projection du film Maman j’ai raté l’avion de Chris Columbus (1990).

Tout public dès 8 ans.

Sur réservation..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 16:00:00. .

1 rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Screening of the film Maman j’ai raté l’avion by Chris Columbus (1990).

All ages 8 and up.

Reservations required.

Proyección de la película Maman j’ai raté l’avion de Chris Columbus (1990).

A partir de 8 años.

Imprescindible reservar.

Vorführung des Films Mama ich habe das Flugzeug verpasst von Chris Columbus (1990).

Für alle Zuschauer ab 8 Jahren.

Mit Reservierung.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne