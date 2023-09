Atelier de Noël 1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne, 23 décembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Atelier créatif autour de l’univers de Noël.

Tout public à partir de 8 ans. Sur réservation..

2023-12-23 fin : 2023-12-23 17:30:00. .

1 rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Creative workshop around the world of Christmas.

For all ages 8 and up. Reservations required.

Taller creativo basado en el mundo de la Navidad.

Para mayores de 8 años. Es necesario reservar.

Kreativworkshop rund um die Weihnachtswelt.

Für alle ab 8 Jahren. Nach vorheriger Anmeldung.

Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne