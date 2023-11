Mon ordi cartonne 1 Rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne, 29 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Atelier manuel sans écran, décode le numérique en construisant une maquette d’ordinateur. Tu seras incollable sur son fonctionnement !.

2023-11-29 fin : 2023-11-29 17:00:00. .

1 Rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Manual workshop without screens, decode the digital world by building a computer model. You’ll know everything there is to know about how it works!

Un taller práctico sin pantallas, descifra el mundo digital construyendo un modelo informático. ¡Sabrás todo lo que hay que saber sobre su funcionamiento!

Manueller Workshop ohne Bildschirm. Entschlüssle das Digitale, indem du ein Computermodell baust. So wirst du wissen, wie es funktioniert!

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne