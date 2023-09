Histoires numériques et interactives 1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Histoires numériques et interactives 1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne, 24 octobre 2023, Châlons-en-Champagne. Châlons-en-Champagne,Marne Histoires numériques et interactives. Enfants dès 3 ans.

Sur réservation..

2023-10-24 fin : 2023-10-24 16:00:00. .

1 rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Digital and interactive stories. Children aged 3 and over.

Reservations required. Historias digitales e interactivas. A partir de 3 años.

Es necesario reservar. Digitale und interaktive Geschichten. Kinder ab 3 Jahren.

Nach vorheriger Anmeldung. Mise à jour le 2023-09-26 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne Détails Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne, Marne Autres Lieu 1 rue du Docteur Calmette Adresse 1 rue du Docteur Calmette Médiathèque Gulliver Ville Châlons-en-Champagne Departement Marne Lieu Ville 1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne latitude longitude 48.9497798;4.344074

1 rue du Docteur Calmette Châlons-en-Champagne Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalons-en-champagne/