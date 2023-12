SOIRÉE DUB IN TOWN #20 CHRISTMAS ÉDITION 1 Rue du Docteur Audé Fontenay-le-Comte, 29 décembre 2023, Fontenay-le-Comte.

Fontenay-le-Comte Vendée

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-29 20:00:00

fin : 2023-12-29 01:00:00

La Corpo Dub Sound system vient faire sa 20 eme édition au dauphin pour la dernière fête de fin d’année !.

Toujours plus de sélection vous attendront avec cette année un spécial GUEST pour votre plaisir MIGHTY PAULO sera avec vous ce soir la.

Mighty Paulo, sélecteur passionné et en perpétuelle quête de nouveaux sons dans les soirées soundsystem, est un digger de qualité qui saura vous surprendre par ses sélections de vinyles riches et variées !! En passant par les disques des années 70 mais également par les productions les plus récentes, il est déterminé à faire danser les non initiés mais aussi les puristes au son du reggae muzik !!

Évidemment la route sera bloquée !!!!

On vous attend nombreux et toujours avec de bonnes VIBES

1 Rue du Docteur Audé Bar Le Dauphin

Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire



