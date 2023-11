Concert de Noël 1 rue du couvent Ottmarsheim, 8 décembre 2023, Ottmarsheim.

Ottmarsheim,Haut-Rhin

La mandoline au fil de l’eau par l’Ensemble des Mandolines de Guebwiller.

2023-12-08 fin : 2023-12-08 20:00:00. EUR.

1 rue du couvent

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est



The mandolin along the river by the Ensemble des Mandolines de Guebwiller

La mandolina a orillas del río por el Ensemble des Mandolines de Guebwiller

Die Mandoline am Wasser durch das Ensemble des Mandolines de Guebwiller

Mise à jour le 2023-11-06 par Point information d’Ottmarsheim – com com porte de France Rhin sud