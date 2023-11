Exposition Ichtus 1 rue du couvent Ottmarsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim Exposition Ichtus 1 rue du couvent Ottmarsheim, 25 novembre 2023, Ottmarsheim. Ottmarsheim,Haut-Rhin Exposition de poissons cinétiques lumineux par l’artiste Daniel Mestanza.

2023-11-25 fin : 2023-12-07 18:00:00. EUR.

1 rue du couvent

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est



Exhibition of luminous kinetic fish by artist Daniel Mestanza Exposición de peces cinéticos luminosos del artista Daniel Mestanza Ausstellung von leuchtenden kinetischen Fischen durch den Künstler Daniel Mestanza

