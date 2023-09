Concert en l’Abbatiale 1 rue du couvent Ottmarsheim Catégories d’Évènement: Haut-Rhin

Ottmarsheim Concert en l’Abbatiale 1 rue du couvent Ottmarsheim, 22 octobre 2023, Ottmarsheim. Ottmarsheim,Haut-Rhin Ensemble Le Trombonoscope

Au temps des coulisses, oeuvres de Beethoven, Gounod, Debussy.

1 rue du couvent

Ottmarsheim 68490 Haut-Rhin Grand Est



Ensemble Le Trombonoscope

Au temps des coulisses, works by Beethoven, Gounod, Debussy Ensemble Le Trombonoscope

Au temps des coulisses, obras de Beethoven, Gounod y Debussy Ensemble Le Trombonoscope

