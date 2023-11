Chasse aux trésors de Noël : Un emblème alsacien 1 Rue du Couvent Munster, 25 novembre 2023, Munster.

Munster,Haut-Rhin

Partez à la recherche du trésor dans les rues de Munster. Les livrets sont à retirer à l’Office de Tourisme ou à télécharger sur le site Internet. Petite récompense pour les plus malins..

2023-11-25 fin : 2024-01-06 . EUR.

1 Rue du Couvent

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est



Search for treasure in the streets of Munster. Booklets can be collected from the Tourist Office or downloaded from the website. Small reward for the cleverest.

Ve en busca del tesoro en las calles de Munster. Los folletos pueden recogerse en la Oficina de Turismo o descargarse del sitio web. Hay una pequeña recompensa para el más inteligente.

Begeben Sie sich in den Straßen von Munster auf Schatzsuche. Die Hefte können im Fremdenverkehrsamt abgeholt oder auf der Website heruntergeladen werden. Kleine Belohnung für die klügsten Köpfe.

