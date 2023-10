Halloween party 1 Rue du Couvent Eymet, 31 octobre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

Retrouvez The wholly vinyl dj duo Andy & Neil pour une soirée terrifiante et venez costumés !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 01:00:00. .

1 Rue du Couvent Café de Paris

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Join The wholly vinyl dj duo Andy & Neil for a terrifying evening, and come in costume!

Únete al dúo de djs de vinilo The wholly Andy & Neil para una noche terrorífica, ¡y ven disfrazado!

Treffen Sie The wholly vinyl dj duo Andy & Neil für einen gruseligen Abend und kommen Sie kostümiert!

