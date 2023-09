Un mois pour les détenu.e.s 1 Rue du Collège Tence, 1 décembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

107 Mothers. Film slovaque de 2021 de Peter Kereles, tiré d’histoires vécues par les femmes détenues à la prison d’odessa (Ukraine)..

2023-12-01 20:30:00 fin : 2023-12-01 . EUR.

1 Rue du Collège Tence espace culturel

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



107 Mothers. Slovak film from 2021 by Peter Kereles, based on the real-life stories of women held in odessa prison (Ukraine).

107 Madres. Película eslovaca de 2021 de Peter Kereles, basada en historias contadas por mujeres recluidas en la prisión de Odessa (Ucrania).

107 Mothers. Slowakischer Film von Peter Kereles aus dem Jahr 2021. Er basiert auf Geschichten, die von Frauen im Gefängnis von Odessa (Ukraine) erlebt wurden.

