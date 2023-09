Un mois pour les détenu.e.s 1 Rue du Collège Tence, 2 novembre 2023, Tence.

Tence,Haute-Loire

Autour de l’exposition d’affiches « Tout près d’ici nos prisons » avec Bernard Bolze, fondateur de l’OIP et Prison Insider et Alain Baraquie, graphiste..

2023-11-02 18:00:00 fin : 2023-11-02 . .

1 Rue du Collège Tence espace culturel

Tence 43190 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Around the poster exhibition « Tout près d’ici nos prisons » with Bernard Bolze, founder of OIP and Prison Insider, and Alain Baraquie, graphic designer.

En torno a la exposición de carteles « Tout près d’ici nos prisons » con Bernard Bolze, fundador de OIP y Prison Insider y Alain Baraquie, diseñador gráfico.

Rund um die Plakatausstellung « Tout près d’ici nos prisons » mit Bernard Bolze, Gründer von OIP und Prison Insider, und Alain Baraquie, Grafiker.

Mise à jour le 2023-09-19 par Office de Tourisme du Haut-Lignon